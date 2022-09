Plogging e visite guidate: gli appuntamenti di domenica a Fiorano Modenese

Indirizzo non disponibile

Domenica 25 settembre, dalle ore 15.00 è prevista l’iniziativa intitolata “Puliamo il mondo”. In occasione della Giornata nazionale di impegno ecologico, presso l’area delle Salse di Nirano sono organizzati interventi di pulizia dei sentieri aperti a tutti. A seguire è previsto un divertente laboratorio di riciclo creativo. La giornata è curata da Ecosapiens e La Lumaca, e il ritrovo sarà presso il parcheggio della Riserva delle Salse. Per prenotarsi, link rintracciabile sul sito del Comune; info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento e calzature comodi, per agevolare l’escursione.

Sempre domenica 25 – come ogni ultima domenica del mese, da marzo a novembre – alle 17.00 avrà luogo la tradizionale visita guidata gratuita del Castello di Spezzano e del Museo della ceramica. Per info: castellospezzano@gmail.com o 335/440372 o ancora 0536/073036.