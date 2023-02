Tra poesia e danza, due appuntamenti nel weekend alla Tenda

Due nuovi appuntamenti alla Tenda in questo weekend: poesia performativa, danza e contaminazioni artistiche sono al centro della programmazione settimanale della rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Le iniziative sono a ingresso gratuito.

Venerdì 17 febbraio alle ore 21 si svolge la serata conclusiva di “PoeTenda”, il torneo di “poetry slam” organizzato da Mutuo Soccorso Poetico, che ritorna sul palco di viale Monte Kosica con la finale del contest. Nell’occasione si esibiscono i concorrenti che hanno superato le tre serate eliminatorie, uno dei quali sarà eletto, quindi, campione modenese dell’edizione 2023 di questa manifestazione.

Il “poetry slam” è una gara di poesia performativa in cui i poeti si sfidano a “colpi” di versi scritti di proprio pugno, senza musica o oggetti scena, solo voce, microfono e pubblico in sala. Il torneo è valido per il campionato Lega italiana poetry slam (Lips). Per prenotazioni: mutuosoccorsopoetico@gmail.com o 339 8867528.

Domenica 19 alle 14.30, invece, è la volta di un nuovo appuntamento di “Urban lab”, il laboratorio di ricerca di movimento e contaminazioni con musica dal vivo curato dall’associazione Ore d’aria. Anziché essere riservato ai partecipanti al workshop (già al completo), questa volta l’evento è aperto al pubblico che può assistere, dunque, alle attività artistiche condotte dalle docenti Daniela Paci ed Elisa Balugani. Per informazioni: oredariassociazione@gmail.com.