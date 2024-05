Con il tenore Gianni Coletta viaggio tra le canzoni più belle della tradizione napoletana

Venerdì 10 maggio alle 20.15, presso l'Hangar Rosso Tiepido (via Emilia Est – 1420/2) si terrà l’evento "Poesia e musica sotto il Vesuvio – Viaggio tra le canzoni e le poesie più belle della tradizione napoletana". Dopo lo strepitoso successo ottenuto lo scorso ottobre, Actea ha voluto riproporre questo spettacolo in veste rinnovata, ulteriormente arricchita dalle note dei mandolini, strumento tipico della tradizione musicale napoletana.

Il tenore Gianni Coletta eseguirà un excursus delle più belle canzoni napoletane e Gennaro Giordano sarà la voce recitante; saranno accompagnati dal maestro Alessandro Di Marco al pianoforte, da Fabio Biaggi e Bartolomeo Daniele Liguori ai mandolini. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di attori di una compagnia teatrale che ha fatto del teatro classico napoletano la propria vocazione: la Compagnia teatrale Anna Di Stasio, che ha realizzato innumerevoli rappresentazioni riscuotendo successi in tutta Italia.

Napoli era considerata la capitale mondiale del bel canto nel periodo in cui la melodia e la poesia partenopea raggiunsero il loro massimo splendore, quando nasce la canzone napoletana d’autore: un periodo di circa 40 anni che inizia nel 1880 e finisce poco dopo la fine della grande guerra. Il progetto "Poesia e musica sotto il Vesuvio" abbina la lettura ed interpretazione di autentici capolavori accompagnati dalle celeberrime canzoni napoletane. La rassegna è organizzata da Associazione artistico-culturale Actea a.p.s., che ha come finalità quella di promuovere i giovani artisti emergenti e di talento, contribuendo alla valorizzazione della tradizione lirica del nostro territorio.



Il concerto è ad ingresso libero, si consiglia la prenotazione. (Per prenotazioni o informazioni: acteamodena@gmail.com - cell. +39 377.4728626).