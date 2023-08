I versi di Emily Dickinson al Castello di Guiglia per il Poesia Festival

I versi della poetessa più amata della letteratura americana risuoneranno nella splendida cornice del Castello di Guiglia, domenica 27 agosto alle 17.00. A raccontare la personalità e le opere della poetessa statunitense più apprezzata e amata di tutti i tempi, Emily Dickinson, sarà Roberto Galaverni, critico letterario e saggista.

Emily Dickinson ha incarnato le radici puritane della cultura americana e oggi è diventata un simbolo della creatività femminile. La solitudine, la morte, il drammatico colloquio con un Dio assente sono fra i temi principali delle sue poesie, tutti espressi con magistrale limpidezza di linguaggio, per lo più rappresentati con immagini incorporee e piccole creature del mondo naturale (un uccellino, un ragno, un fiore). Creatura enigmatica, autoreclusa dopo i trent’anni in una stanza della casa paterna, sempre vestita di bianco: una “bambola di porcellana” troppo fragile per il contatto umano, dallo sguardo introspettivo appassionato, incessante e impietoso a indagare le profondità dell’anima. Gran parte della sua produzione poetica si concentra non solo sui piccoli momenti della vita quotidiana, ma anche su temi e battaglie che coinvolgevano il resto della società. Non a caso, più della metà delle sue poesie fu scritta durante gli anni della guerra di secessione americana.

La sua fama, tutta postuma, iniziò con Poems (1890), e crebbe con la pubblicazione delle sue lettere (1894, ediz. accresciuta 1931), fino a diventare la poetessa più amata di tutti i tempi.

La narrazione sarà accompagnata da letture di Donatella Allegro, attrice e regista teatrale bolognese che ha collaborato con la Compagnia del Teatro dell'Argine e con ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione, oltre ad aver realizzato numerose produzioni che affrontano temi di genere e di rilevanza sociale.

Le letture saranno intervallate dagli interventi musicali di Elena Cornacchia, docente di flauto presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, e Giorgio Costa, docente di pianoforte presso il Conservatorio di Novara.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala degli Specchi del Castello di Guiglia.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it