Il Poesia Festival continua all'alba nella suggestiva cornice di Villa Sorra

Nuovo appuntamento per la rassegna estiva del Poesia Festival a Castelfranco Emilia dove, sabato 31 luglio, l'alba sorgerà a illuminare la meravigliosa sede di Villa Sorra, una delle più importanti ville storiche del territorio modenese, risalente alla fine del Seicento.

A salutare il nuovo giorno nello splendido parco saranno, alle 6.00 di mattina, i versi dei poeti Andrea Gibellini e Tiziana Verde, sulle note di Milena Punzi Anfossi al violoncello e Davide Repetto al contrabbasso.

Andrea Gibellini (Sassuolo, 1965) ha pubblicato le raccolte di versi Le ossa di Bering (Nce, 1993), La felicità improvvisa (Jaca Book, 2001 "Premio Montale") e Le regole del viaggio (Effigie, 2016). Ha in preparazione un nuovo libro di poesie dal titolo Planetario e altre osservazioni. Sue poesie sono pubblicate nell'Almanacco dello specchio (Mondadori, 2008).

Tiziana Verde, napoletana, vive e insegna a Modena. Poetessa e scrittrice, è autrice di L'uccello di fuoco, inserito nell'antologia Nuovi Narratori campani (Guida editore 1996), L'ordine del vento (Editore Filema, 2005), Il Testamento di Marlon Brando, (Incontri Editrice, 2006), Il fazzoletto rosso (Filo Editore, 2008) da cui è tratto il film Del 1799 di Vin Santini.

Milena Punzi Anfossi, violoncellista, suona in diverse formazioni da camera, in duo, trio e quartetto con nomi di rilievo internazionale, in stagioni musicali e festival a Lubiana, in Spagna, Belgio, Slovenia, Cina e Corea del Sud. Attiva anche nella musica elettronica e come compositrice.

Davide Repetto, contrabbassista e bassista, con esperienza nella Classica e nel Moderno. Ha suonato nelle orchestre Lirico Sinfoniche Ego Bianchi e Filarmonica del Piemonte, svolge intensa attività concertistica in formazioni da camera. Attivo in composizione, arrangiamento e montaggio del suono, coautore di Video Clip e programmi musicali.

Villa Sorra, edificata dalla nobile famiglia dei Sorra da cui prende il nome, è un vero e proprio museo en plain air in cui la tenuta agricola, la casa padronale e il giardino formano un complesso unico in Italia. Il suo parco costituisce l'esempio più rappresentativo di giardino "romantico" dell'Ottocento estense. La coesistenza dei singoli elementi (villa, edifici rustici, serra, parco storico, rovine romantiche, vie d'acqua, giardino, campagna) dà origine ad un campione pressoché unico di paesaggio agrario preindustriale, di inestimabile valore storico, culturale e ambientale. La tenuta è dal 1972 proprietà dei Comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro.

Per questo evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino. Gli eventi di Poesia Festival '21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19. Info e programma completo: www.poesiafestival.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...