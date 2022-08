Poesia Festival, dieci voci sul palco dei Giardini Ducali

Poesia e musica tornano a vibrare ai Giardini ducali con l’appuntamento modenese del Poesia Festival che, sviluppando questa volta i temi dell’amicizia, rappresenta un’iniziativa culturale ormai ricorrente delle estati in città. Quest’anno sono dieci le voci chiamate ad alternarsi sul palco, una platea di artisti emiliani che danno vita a un’antologia corale di versi italiani e internazionali accompagnata dai brani eseguiti dal Duo Sconcerto. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma per giovedì 18 agosto alle ore 21; in caso di maltempo, la serata sarà recuperata domenica 4 settembre.

L’iniziativa rappresenta il secondo dei due incontri a tema previsti da questa edizione del Poesia Festival: dopo la serata inaugurale a Vignola all’insegna dell’amore, è un altro sentimento fondamentale dell’esistenza a dare il titolo al reading modenese, appunto l’amicizia nella poesia. Con queste premesse, quindi, sul palco dei Giardini ducali salgono autori affermati e di lunga esperienza come Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Andrea Gibellini, Stefano Massari, Guido Monti, Pier Damiano Ori, Stefano Serri e Maria Donata Villa e volti nuovi del panorama poetico contemporaneo come Francesco Malavasi e Alessia Natillo. Il programma prevede che ogni poeta legga tre testi, oltre a un brano di un altro autore a scelta, in maniera da comporre una vera antologia corale poetica. A caratterizzare la serata è, ancora una volta, la dimensione intergenerazionale degli autori ospiti, un elemento peculiare del Poesia Festival.

La serata, presentata dall’attrice Diana Manea, è musicata dal chitarrista Andrea Candeli e dal flautista Matteo Ferrari (che compongono il Duo Sconcerto); si tratta di tre artisti di riconosciute capacità, da anni impegnati in un’intensa attività culturale in Italia e all’estero.

Il programma della 18esima edizione Poesia Festival, che si svolge dal 19 luglio al 28 agosto, è pubblicato online all’indirizzo www.poesiafestival.it. L’appuntamento ai Giardini ducali rientra anche nel cartellone dell’Estate modenese (online il programma completo sul sito web www.comune.modena.it/estate2022).