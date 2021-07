Poesia Festival, appuntamento al tramonto ai laghetti di San Cesario

Teatro del prossimo appuntamento del Poesia Festival sarà un altro magico angolo della provincia modenese, i Laghetti di S. Anna presso San Cesario sul Panaro (accesso da via San Gaetano) dove, mercoledì 28 luglio alle 20.30, i colori caldi del tramonto avvolgeranno le letture poetiche di Paolo Donini e Beatrice Zerbini.

Paolo Donini (1962) è stato per venti anni direttore delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale di Pavullo. Ha pubblicato le raccolte di poesia Incipitaria (Genesi Editrice, 2005), L'ablazione (La Vita Felice edizioni, 2010), Mise en abîbe (Anterem edizioni, 2016) e il racconto La scatola di latta (Voland edizioni, 2019). Scrive articoli, saggi d'arte e di poesia su riviste culturali.

Beatrice Zerbini (1983, Bologna) nel 2006 ha aperto la pagina online di racconti tragicomici e di poesie "In comode rate", diventate una pubblicazione nel 2019, intitolata In comode rate. Poesie d'amore (Interno Poesia, 2019). A giugno 2021 è uscito Mezze Stagioni (Anima Mundi, Otranto), raccolta di prose e suggestioni poetiche.

Le letture saranno intervallate dalle delicate sonorità di Monica Micheli all'arpa e Matteo Salerno al flauto, che spazieranno tra vari generi, traendo ispirazione da diversi luoghi e culture. Intento del duo è infatti proporre al pubblico un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea,comprendendo la letteratura italiana ottocentesca e la musica da film. Il duo Salerno Micheli si e? formato all'interno dell'Orchestra "Citta? di Ravenna", con la quale i musicisti hanno condiviso esperienze di musica lirica e sinfonica con direttori quali Riccardo Muti, Alan Chircop e Joseph Recingo.

I laghetti di S. Anna di San Cesario sono situati sulla riva destra del fiume Panaro, tra l'Autostrada e la Via Emilia, e sono costituiti da diversi specchi d'acqua originati da attività estrattive, colonizzati da numerose specie animali e vegetali.

Meta naturalistica per famiglie, appassionati di pesca e di escursioni nel verde, i laghi ospiteranno per la prima volta una serata di parole e musica, proseguendo sul solco tracciato quest'anno dal Festival, in risposta al forte bisogno di natura e di riscoperta del territorio.

È possibile accedere all'area da via Molza e da via San Gaetano. È obbligatorio lasciare ogni mezzo di locomozione a motore nei due parcheggi che si trovano in corrispondenza degli accessi. Dai parcheggi è possibile procedere a piedi o in bicicletta utilizzando i percorsi ciclo-pedonali dotati di segnaletica.

Per questo evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino. Gli eventi di Poesia Festival '21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19. Info e programma completo: www.poesiafestival. it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...