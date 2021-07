Poesia Festival. A Marano musica, racconti e spettacoli

La poesia e la vita: questo il tema del primo appuntamento estivo del Poesia Festival 2021, che inaugura la XVII edizione sabato 10 luglio ore 21 a Marano Sul Panaro, in Piazza Matteotti. La grande quercia che domina la piazza farà da sfondo ad una conversazione con Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Emilio Rentocchini, condotta da Roberto Galaverni, i quali proveranno a raccontare, sia in termini autobiografici che in termini generali, l'importanza della poesia nella vita. La poesia migliora davvero la nostra vita? E Perché? È davvero un accrescimento di vitalità come scriveva Leopardi? E in quest'epoca, dominata dai social, dal "chiacchiericcio continuo", dalla lingua orizzontale, che futuro ha la lingua verticale, la lingua della profondità, la poesia, appunto?

La conversazione sarà accompagnata da letture di Donatella Allegro, attrice e regista teatrale bolognese che ha collaborato con la Compagnia del Teatro dell'Argine e con ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione, oltre a realizzare numerose produzioni che affrontano temi di genere e di rilevanza sociale.

A seguire, la piazza di Marano sarà pervasa dalle travolgenti sonorità di Musica Officinalis, ensemble di primo piano nel panorama nazionale che offre una rilettura contemporanea di musica antica e di forme musicali popolari a tradizione orale. Composto da Catia Gianessi (voce, tamburello), Gabriele Bonvicini (nyckelharpa, ghironda, voce), Igor Niego (gaida bulgara, kaval, flauti, clarinetto, def, tamburello), Walter Rizzo (musa polifonica, kaval, bombarde, bouzouki), Roberto Romagnoli (santur, tapan, duf, darbouka), il gruppo faentino rende omaggio alla propria terra proponendo un repertorio che spazia dai Carmina Burana al Laudario di Cortona del 1200 fino ai Trovatori medievali, attraversando la musica sacra e popolare del Sud Italia. Gli arrangiamenti audaci, che modellano e accostano stili di mondi ed epoche diverse, danno vita ad uno spettacolo unico e trascinante, capace di catturare il pubblico con la forza e l'intensità degli strumenti, delle vocalità e gestualità degli interpreti, intenti a plasmare liberamente la materia emotiva della musica.

In caso di maltempo l'evento si terrà presso il Teatro Comunale di Marano Sul Panaro.

