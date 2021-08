Tramonto a Marano sul Panaro con versi di Kubler, Massari e Ori

È una provincia inedita e tutta da scoprire quella svelata dal Poesia Festival '21 che, martedì 3 agosto, porterà poesia e musica tra i ciottoli e il mormorio del fiume Panaro, a Marano sul Panaro. Qui, presso la spiaggia adiacente il Parco Fluviale, alle 20.30 il tramonto farà da cornice alle letture dei poeti Antonella Kubler, Stefano Massari e Pier Damiano Ori.

Antonella Kubler svolge ricerca poetica collaborando a pubblicazioni ed eventi. La raccolta più recente è Mi chiamano Estia (Fondazione Mario Luzi, 2017). Tra le opere precedenti, Albero di poche foglie (Giuliano Ladolfi Editore, 2014), Zattera che prendi il largo (Genesi Editrice, 2011), Un alambicco, per favore (Genesi Editrice, 2008), Polverine (Book Editore, 2006).

Pier Damiano Ori inizia il suo viaggio nella scrittura negli anni '70 con una serie di biografie e di romanzi. Alla poesia giunge sulla soglia dei 60 anni con Perso nel mio paese, a cui seguono Atti naturali e Occhio e Orecchio. Giornalista culturale, è stato inviato speciale della Rai a Bologna e ha collaborato con recensioni ad Avvenire e Italia Oggi.

Stefano Massari, poeta e videomaker, dal 1996 lavora presso RAI sede di Bologna. È autore dei libri di poesia Diario del pane (Raffaelli, 2003), Libro dei vivi (Book editore, 2006), Serie del ritorno (La vita felice, 2009). Realizza progetti video tra teatro, poesia, videoarte, promozione sociale. Cura da oltre quindici anni i progetti video del Teatro delle Ariette.

Ad arricchire la serata saranno i commenti musicali di Real Duo, composto da Luciano Damiani al mandolino e da Michele Libraro alla chitarra. Il duo, nato nel 2003 con l'intento di proporre al gran pubblico una formazione poco conosciuta, gioca a contrapporre le sonorità cristalline del mandolino e il suono caldo della chitarra. Si e? esibito in numerosi Festival chitarristici in tutto il mondo.

Le musiche saranno accompagnate dalla voce recitante di Tommaso Chimenti, tenore. Intraprende una carriera lirica con orchestre dirette da insigni maestri. È attualmente impegnato in varie formazioni, fra cui l'Orchestra di chitarre De Falla, in cui interpreta classici napoletani.

Il fiume Panaro, filo azzurro che attraversa il cuore delle Terre di Castelli,costituisce un fondamentale ecosistema ambientale, luogo privilegiato per piante e animali. Costeggiato da Modena a Casona dal Percorso Natura, 35 km di ciclopedonale, il corso d'acqua offre innumerevoli angoli in cui potersi immergere in una natura fresca e rilassante. La spiaggia presso Marano s.P., adiacente al Parco Fluviale, è un importante punto di riferimento per la comunità, amato luogo di ritrovo e di svago.

Per questo evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino Gli eventi di Poesia Festival '21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19. Info e programma completo: www.poesiafestival.i t