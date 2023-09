Festival della Poesia, al via la II Edizione a San Possidonio

L’Amministrazione Comunale assieme all’associazione Donne in Centro APS presenta la 2ª Edizione del Festival della Poesia, da venerdì 8 settembre 2023 a domenica 17 settembre 2023 Presso la Biblioteca Comunale “Irene Bernardini”, in via Focherini n. 3 a San Possidonio.

Venerdì 8 settembre 2023 alle ore 21.00: “Il sorriso di Miriam” un grande inno alla bellezza attraverso la poesia di Miriam Treglia intermezzo musicale di Stefania Oriente;

Sabato 9 settembre 2023 alle ore 19.00: “Palpiti ed emozioni” Laura Lodi ci presenta i suoi versi in libertà accompagnata dalle musiche del Duo Bidermeier;

Domenica 10 settembre 2023 alle ore 19.00: “Innamorarsi di baci” la vena poetica di Marta Telatin, un’artista poliedrica accompagnata dalla chitarra di Valter Tessaris;

Venerdì 15 settembre 2023 alle ore 19.00: “Sulle ali della fantasia” Maria Palumbo e le sue poesie che raccontano accompagnata dalla voce di Anna Paola Fresia;

Sabato 16 settembre 2023 alle ore 19.00: “Da chi cò chè” – voci dalla pianura poesia dialettale con Luciana Tosi e con la musica di Roberta Morini;

Domenica 17 settembre 2023 alle ore 19.00: Ricordando “Al Mistar” una serata dedicata alle intime riflessioni del maestro Renato Fedozzi intermezzo musicale di Claudio Della Casa;

E’ possibile trovare tutte le informazioni nella locandina dedicata all'evento sul sito web del Comune di San Possidonio e su tutti i canali social. L’Amministrazione Comunale.