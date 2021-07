Poesia Festival, appuntamento al calar del sole al Santuario della Beata Vergine della Pieve

Il Poesia Festival prosegue con un appuntamento al calar del giorno previsto per venerdì 16 luglio, ore 20.40, a Vignola, nella splendida cornice del Santuario della Beata Vergine della Pieve. La luce calda del tramonto accoglierà i versi di Francesca Serragnoli, considerata una delle maggiori poetesse italiane, e le letture di Daniele Benati, che proporrà versi di poeti irlandesi e una sua traduzione di Samuel Beckett in dialetto reggiano.

Francesca Serragnoli (Bologna, 1972) ha pubblicato le raccolte Il fianco dove appoggiare un figlio (Bologna 2003, Raffaelli Ed. 2012), Il rubino del martedì (Raffaelli Ed. 2010), Aprile di là (LietoColle 2016), La quasi notte (MC Edizioni, 2020). Suoi testi sono stati tradotti in inglese, turco, spagnolo, russo, romeno, georgiano e sono apparsi in varie riviste e antologie italiane ed estere.

Daniele Benati (Reggio Emilia, 1953) ha insegnato in varie università in Irlanda e Stati Uniti e ha tradotto scrittori irlandesi e americani. Ha pubblicato Silenzio in Emilia (Feltrinelli, 1997 e Quodlibet, 2009); Opere complete di Learco Pignagnoli (Aliberti, 2006); Un altro che non ero io (Aliberti, 2007); Baltica 9 (con Paolo Nori, Laterza, 2008); Cani dell'inferno (Feltrinelli, 2004 e Quodlibet, 2018).

Le letture saranno intervallate da interventi musicali di Andrea Vettoretti alla chitarra e Riviera Lazeri al violoncello. Andrea Vettoretti suona in modo originale e sperimentale la chitarra classica. I suoi brani assumono sfumature che vanno dalla Classica al Minimalismo, dalla World al Rock. A novembre 2021 uscirà il nuovo album “Quntum One” ispirato all’Universo. Riviera Lazeri, violoncellista, si è esibita nei più importanti teatri italiani e del mondo. Ultimamente si dedica al teatro musicale, componendo musiche originali per spettacoli con Stefano Benni, Alessandro Haber, Davide Riondino, Dario Vergassola, Violante Placido.

Il Santuario della Madonna della Pieve (Via della Pieve, 1) si trova nel comune di Vignola, a lato della strada per Marano sul Panaro. La pieve affonda le radici nell'Alto Medioevo; della costruzione romanica rimangono la zona absidale e i pilastri cruciformi. Dopo un periodo di abbandono a seguito dell’arrivo dei Contrari a Vignola, nel 1615 fu edificato un nuovo oratorio, per devozione verso la Madonna ricavata in un sasso di tufo che il popolo aveva continuato a venerare tra le rovine. Ancora oggi, dal 1775, il primo sabato di maggio si celebra la Festa del Voto, che conferma il voto di ringraziamento reso dai vignolesi alla Madonna per aver risparmiato la città da un’epidemia di “febbri putride”.

Per l’evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino. Gli eventi di Poesia Festival '21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19. Info e programma completo: www.poesiafestival.it.