Il Poesia Festival continua con un appuntamento a Villa Boschetti

Sarà un’esplorazione attraverso i territori poetici di Bob Dylan e Dylan Thomas, due grandi artisti della parola, quella proposta martedì 21 settembre da Daniele Benati presso Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro.

Dylan Thomas è stato un poeta, scrittore e drammaturgo gallese. Considerato uno dei più grandi poeti in lingua inglese del Novecento, esordisce nel 1934 con 18 Poems. Nel 1940 pubblica Ritratto dell'artista da cucciolo, una raccolta di storie di impronta autobiografica, mentre nel 1946 esce il libro che determina la sua consacrazione, Death and entrances.

Bob Dylan, uno dei maggiori cantautori statunitensi, è considerato il più grande esponente della canzone folk della seconda metà del Novecento. Nel 1962 pubblica il suo capolavoro, The Freewheelin' Bob Dylan (1963), che contiene brani divenuti inni generazionali, come Blowin' in the wind, o Masters of war. Nel 2016 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura.

Daniele Benati ha insegnato in varie università in Irlanda e Stati Uniti, ha tradotto scrittori irlandesi e americani. Ha pubblicato Silenzio in Emilia (Feltrinelli, 1997 e Quodlibet, 2009); Opere complete di Learco Pignagnoli (Aliberti, 2006); Un altro che non ero io (Aliberti, 2007); Baltica 9 (Laterza, 2008); Cani dell'inferno (Feltrinelli, 2004 e Quodlibet, 2018).

La narrazione sarà accompagnata da letture di Nicola Bortolotti (1972), attore. Si diploma nel 1995 alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Dal 2010 lavora con ERT. Dal 2015 al 2016 ha lavorato al progetto di teatro partecipato Carissimi Padri… Almanacchi della ‘Grande Pace’ (1900-1915), diretto da Claudio Longhi e prodotto da ERT.

Durante la serata, brani di Bob Dylan saranno interpretati da Silvia Marini (flauto), Aldo Capicchioni (violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Alessandro Ciulani (violoncello), Riccardo Cardelli (voce e chitarra).



Posti limitati e debitamente distanziati in conformità con le normative anti COVID19. Per accedere agli eventi il pubblico dovrà presentare il green pass come previsto dal Decreto Legge nr. 105 del 23 Luglio 2021. Evento a ingresso gratuito con prenotazione: tel 059 936721 oppure cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it oppure su Eventbrite.

