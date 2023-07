"Poesia sale di vita", gastronomia e cultura si incontrano con l'evento di IdF

Italia del Futuro organizza in collaborazione con l’azienda agricola Orto st’Orto di Gorzano di Maranello “Poesia sale di vita”, una serata in programma per mercoledì 5 luglio durante la quale sarà proposto un percorso tra gastronomia e cultura. L’iniziativa, con inizio alle ore 19, si terrà negli spazi dell’azienda agricola di proprietà del giovane imprenditore agricolo Elia Bertani, al civico 578 di via Vandelli, nel territorio di Gorzano. Sarà possibile degustare alimenti a Km 0 accompagnati dalle letture dei poeti Federico Carrera, Marco Bini, Fabrizio Tagliaferri e Francesco Corghi. Sarà presente anche il sindaco di Maranello, Luigi Zironi.

“Sono davvero felice di questa iniziativa in grado di mettere insieme giovani artisti ed un giovane imprenditore del nostro territorio – spiega Davide Nostrini, presidente di Italia del Futuro -. Con questo evento promosso dal nostro movimento vogliamo anche mostrare che la politica è in grado di fare da collante tra due mondi apparentemente diversi come poesia ed agricoltura”.