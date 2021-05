"Poeti e cantastorie d'Appennino", le escursioni del CAI ripartono da Riolunato

Tornano gli appuntamenti del CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Sassuolo che organizza due escursioni in programma domenica 16 maggio e sabato 5 giugno. La prima escursione, domenica 16 maggio, sarà in collaborazione con Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” e Associazione “Via Romea Germanica Imperiale aps”. Si intitolerà “Poeti e Cantastorie d’Appennino” e si svolgerà a Riolunato (716m) e al ponte della Fola (735m).

Si tratta di una facile escursione con tematiche storico/naturalistiche, lungo un tratto della Via Romea Germanica Imperiale, sulla riva destra del Torrente Scoltenna. Oltre al magnifico Ponte della Fola, Rinascimentale in pietra a doppia schiena d’asino, risalente presumibilmente alla fine del XVI secolo, i partecipanti visiteranno anche la Pieve di San Michele con la sua abside come parte più caratteristica, la cui prima menzione documentale risale al 1100. Buona parte del percorso, si svilupperà sull’antica percorso, si svilupperà sull’antica Via Romea Germanica Imperiale che collega Trento ad Arezzo, itinerario fortemente utilizzato nei itinerario fortemente utilizzato nei secoli passati, per esigenze militari religiose e commerciali, fin dai tempi di Etruschi e Romani, ed in seguito da Longobardi, Franchi e Germanici.

Al termine dell’escursione,dopo il rinfresco a Riolunato, si entrerà nella tematica dell’iniziativa “Poeti e Cantastorie d’Appennino” con una conferenza a cura degli amici dell’ "Accademia del Frignano - Lo Scoltenna” ed a seguire una illustrazione sulla Via Storica percorsa, con presentazione del relativo volume a cura dell’Associazione “Via Romea Germanica Imperiale a.p.s.”.

Informazioni utili