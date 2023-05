Babel Bach, poetry slam a La Tenda di Modena

Si terrà sabato 27 maggio alle 21 a La Tenda (Parco Novi Sad) per l’Altro Suono festival lo spettacolo Babel Bach che vedrà in scena tre poeti slam di fama internazionale: il francese Mehdi Krüger, l’italiano Simone Savogin e la tedesca Josephine von Blueten Staub impegnati in una performance insieme allo human beatbox ‘Tiko’ e ai due musicisti Franck-Emmanuel Comte, al clavicembalo, e Aude Walker-Viry, al violoncello. Lo spettacolo, andato in scena con successo a Lione e a Lipsia le scorse settimane, è un’idea originale frutto della cooperazione internazionale fra l’associazione musicale Notenspur di Lipsia, la città di Johann Sebastian Bach, e l’orchestra Le Concert de l’Hostel Dieu, istituzione fra le più accreditate in Europa per la produzione e la rivisitazione del repertorio antico in chiave contemporanea. Babel Bach fa parte del progetto Creative Europe Percorsi musicali europei e combina la musica di Bach con la declamazione di poesie in italiano, tedesco e francese.

Simone Savogin è uno dei poeti slam più importanti d'Italia. Nel 2019 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al programma televisivo "Italia's got talent". Nel 2013 ha fondato la Lega Italiana Poetry Slam. Da allora è stato tre volte campione italiano di slam e ha partecipato a numerosi campionati europei. È membro di quattro band punk rock e collabora con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per divulgare i principi fondamentali della Costituzione e della Carta dei Diritti dell'Uomo, con spettacoli su personaggi della Resistenza, deportati e altre storie della Seconda Guerra Mondiale. Ha pubblicato due libri: Come Farlalla e Scriverò finché avrò voce. Mehdi Krüger, fra i più noti slammer europei, ha pubblicato numerosi dischi e libri che hanno vinto importanti premi ma “il palcoscenico è la sua vera arena”. Condivide la sua passione anche durante laboratori di scrittura per istituti francesi all'estero, scuole e carceri. Nata a Magdeburgo, in Germania nel 1993, Josephine von Blueten Staub è attiva dal 2013 sulla scena della poesia slam. Nei suoi testi dà voce agli emarginati e alle persone sole e mostra i lati più oscuri del nostro tempo. Sta scrivendo il suo primo romanzo dedicato al ruolo materno e alla questione gender.

Tiko è un vero e proprio pioniere della scena beatbox francese che ama mescolare influenze e incontri di genere diverso. È stato campione del mondo di Human Beatbox nel 2009 e nel 2015 con il team Under Kontrol. Organizza regolarmente workshop e corsi per tutti i tipi di pubblico. Franck-Emmanuel Comte nel 1992 ha fondato Le Concert de l'Hostel Dieu, un ensemble strumentale di Lione dedicato al repertorio barocco, che continua a guidare come direttore artistico. Ha diretto l'orchestra in più di 1500 concerti e ha registrato più di 20 CD. Invitato regolarmente a dirigere nelle capitali culturali d'Europa e del mondo, è particolarmente interessato ai repertori barocchi regionali e a progetti interdisciplinari innovativi. Insegna estetica barocca all'Université Catholique de Lyon ed è membro della giuria del Concours international de chant baroque de Froville, che ogni anno scopre nuovi talenti vocali. È direttore artistico del Centre Musical International J.-S. Bach di Saint-Donat e del Festival barocco del Pays du Mont-Blanc. Nel 2009 Aude Walker-Viry ha ricevuto importanti premi per l’esecuzione di musica da camera e per l'eccellenza nel violoncello.

Alle ore 17.30 dello stesso giorno, sempre presso La Tenda, gli artisti terranno un incontro aperto al pubblico e presenteranno gli esiti di un workshop condotto con gli studenti del corso di laurea triennale in Lingue e Culture Europee / Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali per la serie Dentro le Note.

