Politica e giovani: un incontro tra ragazzi e amministrazioni locali

La politica vista ed interpretata dai giovani. Base Modena organizza per domani (giovedì 22 giugno) alle 20:30 in Sala Gorrieri di Palazzo Europa “Politikè”, un incontro sul tema del ruolo del pubblico amministratore tra civismo e partiti che vedrà la partecipazione di alcuni amministratori locali. A moderare l’iniziativa saranno Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt di Will Media.

Nel corso dell’evento interverranno Giulia Pigoni (consigliera regionale), Davide Nostrini (consigliere comunale di Maranello), Andrea Bosi (assessore del Comune di Modena), Alessandro Neviani (consigliere comunale di Formigine), Federico Ropa (sindaco di Zocca), Michael Santi (consigliere comunale di San Giovanni in Persiceto), Giulia Bosi (assessora del Comune di Formigine), Federico Covili (presidente centro cult. Franco Luigi Ferrari), Martina Fabbri (consigliera comunale di Finale Emilia). Le conclusioni saranno affidate a Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia

“Abbiamo promosso questo confronto tra giovani amministratori impegnati in politica con l'obiettivo di approfondire il tema dell'impegno nella politica locale che appare sempre più distante dai palazzi del potere romano – spiega Paolo Ferrari, coordinatore di Base Modena -. È motivo di speranza vedere come tanti giovani si impegnano nelle amministrazioni locali, ma è necessario che a loro si aprano le porte della partecipazione alla Politica ad ogni livello, non ultimo quello nazionale. Siamo certi che si tratterà di un evento nuovo nel dibattito politico modenese, non solo un confronto, ma soprattutto uno stimolo a guardare alla Politica con fiducia e speranza".