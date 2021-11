“Politici per Caso, Informati per decidere”. Aperitivo con Marco Cappato Castelfranco Emilia

La Lista Civica Forte Urbano Castelfranco Emilia, assieme alla coalizione “Politici per Caso - Informati per decidere”, vi dà appuntamento per Venerdì 26 novembre alle 18:30 in Centro Storico, all’Isi Lounge.cafe in Corso Martiri 229, per un aperitivo assieme a MARCO CAPPATO, politico e attivista, attualmente Presidente di Eumans e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, per conoscere meglio la proposta di legge di iniziativa popolare sulle Assemblee dei Cittadini “Cittadin? per il clima”.

Francesca Capuozzo, Avvocato e Referente di Forte Urbano Castelfranco Emilia all’interno del Direttivo della coalizione : “L’Aperifirma di venerdì 26 novembre sarà l’occasione per parlare con Marco Cappato degli sviluppi delle campagne referendarie Eutanasia Legale e Cannabis, dell'esito deludente di COP26 e della proposta di legge #Cittadin3perilClima.

Investire nella partecipazione di cittadini estratti a sorte per fermare l’emergenza climatica non è una ricetta da apprendisti stregoni bensì la scelta strategica che sempre più paesi occidentali stanno realizzando per rispondere alla sfida del secolo.” continua ancora l'Avv. Capuozzo “Perché CITTADIN? PER IL CLIMA è scritto con lo Schwa lungo?

Abbiamo scelto di usare il simbolo Schwa (singolare: ? plurale: ?) perchè riteniamo sia importante usare una lingua inclusiva. Le stesse assemblee di cittadin? estratt? a sorte sono un metodo di partecipazione democratica inclusivo e ci sembrava il modo migliore per sottolinearlo.”

Da pochi giorni è in corso la raccolta firme anche online ( oltre che ai banchetti e nei comuni) delle 50mila firme necessarie a depositare in Parlamento la legge di iniziativa popolare che prevede l’istituzione in Italia a tutti i livelli amministrativi delle Assemblee dei Cittadini quale strumento di partecipazione deliberativa a disposizione di cittadini e istituzioni.