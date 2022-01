Ciaspolate sulla neve ed escursioni in Appennino, i prossimi appuntamenti con le Guide Centofiori

Le Guide Ambientali Escursionistiche Centofiori organizzano ciaspolate e camminate guidate lungo ponte di San Geminiano in Appennino Modenese, per approfittare dell'ultima neve in Appennino, ancora abbondante in zona Lago Santo Modenese.

Il programma

Sabato 29 mattina Lago Santo Modenese

Sabato 29 pomeriggio Lago Santo Modenese

Domenica 30 mattina Capanno Tassoni

Domenica 30 mattina Lago Santo Modenese

Domenica 30 pomeriggio Capanno Tassoni

Domenica 30 pomeriggio Lago Santo Modenese

Lunedì 31 mattina Cascate Doccione e Taburri

Lunedì 31 mattina Lago Santo Modenese

Lunedì 31 mattina Cascate del Bucamante

Tutte le informazioni, prenotazioni e pagamento online nel negozio sul sito dedicato della Fattoria Centofiori, a questo link.