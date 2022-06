Concordia ospita Pork Factor 2022, tre giorni sulla griglia

La griglia è la protagonista assoluta del weekend del 17, 18 e 19 giugno a Concordia. Torna infatti Pork Factor, la grande festa dedicata agli amanti delle grigliate di carne (e non solo).

Anche quest’anno, come ormai dal 2013, la manifestazione si svolgerà in tre serate fatte di buona cucina, divertimento e musica, ma soprattutto di "buone intenzioni": il ricavato sarà infatti devoluto in beneficienza a realtò che si occupano del sostegno all'infanzia.

Il momento clou sarà il tradizionale Master Pork, ovvero la gara di grigliate per aggiudicarsi il premio Griglia d’Oro. Ciascuna squadra cercherà di accaparrassi i voti del pubblico presente, sia sulla base della qualità della grigliata preparata che per la simpatia dello stand, addobbato in linea con il tema della competizione.

Il programma

Venerdì 17 Giugno

19:00 - Apertura Ristorante e stand gastronomici

21:00 - Saggio della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Gugliemo Andreoli" del comprensorio di Concordia e Mirandola.

22:00 - Presentazione squadre per la gara di Sabato

22:30 - Concerto 88 Decibel

88 decibel è un progetto Party show band di forte impatto sul pubblico.... Un viaggio in chiave dance nella musica internazionale e italiana dagli anni 70 fino alle ultime hit.

Sabato 18 Giugno

Dalle 19 - Apertura cancelli gara di grigliate PORK FACTOR. Entra col tuo braccialetto PORK FACTOR 2022 e mangi tutta la carne che vuoi con una consumazione compresa ...TUTTO A SOLI 20 €

Domenica 19 Giugno

19:30 - Apertura Ristorante e stand gastronomici

21:30 - Musica dal vivo con

Luca & The wedding BIG band

23:00 - Premiazioni Pork Factor 2022

23:30 - FUOCHI D’ARTIFICIO (Parente Fireworks)

Il braccialetto per la serata di sabato 18

Prezzo adulti: 20€, accesso illimitato a tutti gli stand griglia ed una bevanda inclusa

Prezzo bambini (da 5 a 10 anni): 10€, accesso illimitato a tutti gli stand griglia ed una bevanda inclusa

Prezzo bambini (scuola materna): gratuito (senza bevanda), accesso illimitato a tutti gli stand griglia…accompagnati da genitori