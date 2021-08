A Porta Aperta il Ferragosto si festeggia con una "cocomerata distanziata

Prezzo non disponibile

Anche quest'anno, a Porta Aperta i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell'associazione con una "cocomerata distanziata", nel rispetto di quanto imposto dal momento.

L'associazione ringrazia tutti i volontari che anche in un giorno particolare come questo, sono presenti il 15 agosto con competenza e disponibilità dalle ore 17 alle 19 per distribuire i pasti alle persone che si rivolgono all’associazione.

L'appuntamento è a Modena, in Strada Cimitero San Cataldo 117.