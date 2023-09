Poesia Festival fa tappa a Porta Aperta con più di trenta poeti modenesi

Teatro del prossimo appuntamento di Poesia Festival sarà la sede dell’associazione Porta Aperta (Strada Cimitero S. Cataldo, 117, Modena), uno dei luoghi più significativi della provincia modenese per l’impegno sociale che esercita da 45 anni su tutto il territorio.

Sabato 2 settembre, alle ore 20.30, Poesia Festival ha invitato per la prima volta più di trenta dei poeti più noti della scena modenese, per esprimere con un gesto poetico vicinanza alle realtà più svantaggiate e solidarietà verso un luogo che da quasi cinquant’anni si occupa coraggiosamente di riqualificazione sociale e culturale.

Con Yuri Ferrante, Gabriele Vezzani, Alberto Bertoni, Francesco Genitoni, Kabir Yusuf Abukar, Elisa Nanini, Enrico Trebbi, Francesco Malavasi, Laura Solieri, Giorgio Casali, Guido Mattia Gallerani, Mariadonata Villa, Federico Carrera, Marco Bini, Jean Robaey, Luca Ispani, Fabio Chierici, Roberto Alperoli, Emilio Rentocchini, Alessia Natillo, Antonio Nesci, Antonella Kubler, Antonella Jacoli, Patrizia Santi, Michele Lalla, Olmo Giovannini, Maria Francesca Di Feo, Francesco Tremazzi, Diletta Tavoni, Anna Giulia Panini, Luciano Prandini, Marta Fiandri, Stefano Serri, Andrea Gibellini, Fabrizio Tagliaferri, Tiziana Verde, Giusy Stefani. Ogni poeta leggerà un testo.

Porta Aperta è la più attiva associazione di volontariato della provincia di Modena che dal 1978 si occupa di contrasto alle povertà e alle disuguaglianze su tutto il territorio, con la finalità di promuovere la capacità di autodeterminazione delle persone in difficoltà, avviando percorsi evolutivi e di reinserimento sociale, in collaborazione con la rete dei servizi del territorio; di coinvolgere tanti cittadini in un’esperienza di formazione alla relazione e alla solidarietà; di ricercare la collaborazione con i servizi pubblici e del terzo settore per dare un contributo alla costruzione e allo sviluppo di reti di intervento capaci di fronteggiare le povertà a lungo raggio.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala interna di Porta Aperta. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it