Prosegue la rassegna estiva del Teatro Comunale di Modena con la "Preghiera in mare" di Stefania Rocca

Prosegue mercoledì 14 luglio alle 21.00 nel Cortile del Melograno (Via dei Servi, 21) la rassegna del Teatro Comunale di Modena “Musiche sotto il cielo” con Preghiera in mare, uno spettacolo multimediale fatto di parole, musica e immagini scritto e interpretato dall’attrice Stefania Rocca, volto noto del teatro, del cinema e della televisione, in scena a fianco di Raffaele Casarano al sax e Antonio Fresa al pianoforte, giovani talenti del jazz italiano già apprezzati a livello internazionale.

L’attrice salirà su un palcoscenico essenziale, con una sedia, leggio, microfono e alcune proiezioni alle spalle, accompagnata dalle note suggestive di sax e pianoforte, per un racconto sull’immigrazione, “su come è difficile integrarsi oggi in una società così complessa”, utilizzando anche testi tratti dal libro di Gian Maria Testa Da questa parte del mare, da On the road di Jack Kerouac e da Promised land di Bruce Springsteen. Stefania Rocca pensa a Shakespeare, che “ha abbattuto i confini”, a un mondo ideale di pace e convivenza: “Siamo diventati tanto cinici da non riuscire più a sognare e tantomeno a percepire i sogni di persone che immaginano un futuro migliore, spinte da bisogni veri, reali”. Per questo, “proviamo a tornare a sognare. Tutti insieme”.

Attrice italiana con una carriera internazionale, Stefania Rocca è stata elogiata dalla critica per la sua capacità di smentire luoghi comuni e stereotipi oltre a recitare in generi, lingue e ruoli sempre diversi. Ha studiato recitazione a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia e all'Actor's Studio di New York. Ad oggi ha ricevuto 8 nomination e vinto 5 premi tra cui Golden Globe, David di Donatello e Nastro d'Argento. Stefania Rocca ha partecipato a numerose produzioni internazionali, sia in lingua inglese, come Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella o Love's Labour’s Lost di Kenneth Branagh, che in francese, come Inside Out di Jean Luc-Godard e Le Candidat libre di Jean-Baptiste Huber. La sua popolarità nel cinema italiano inizia con Nirvana di Gabriele Salvatores per proseguire con titoli quali Resurrezione dei fratelli Taviani, Piazza delle cinque lune al fianco di Donald Sutherland, Giancarlo Giannini e F. Murray Abrahams e opere di Carlo Verdone, Dario Argento e Carlo Vanzina o ne La bestia nel cuore di Cristina Comencini. Il grande pubblico televisivo la apprezza in serie come Tutti pazzi per amore e Di padre in figlia, Edda Ciano e il comunista, La grande famiglia, Altri tempi, Nozze romane e Tutta colpa di Freud. In Teatro ha lavorato con registi e autori del calibro di Robert Lepage in Polygraphe, Jerome Savary nella commedia musicale Irma la do lce, Alessandro Baricco e Gabriele Vacis in Totem e ne Il grande silenzio di Alessandro Gassman.

Biglietti 10€, con riduzione a 7€ per under 27 e over 65. Si possono acquistare in prevendita alla biglietteria del Teatro di Corso Canalgrande, online sul sito del teatro, o la sera stessa in loco un’ora prima dello spettacolo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web del Teatro Comunale di Modena o chiamare il numero tel. 059 2033010.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...