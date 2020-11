Concorso online Viaemili@docfest, Dario Vergassola premia i vincitori

Una serata di cinema online, con tante premiazioni e le battute di Dario Vergassola, in veste di presentatore eccezionale. Il Modena Viaemili@docfest, il festival di cinema documentario che si sarebbe dovuto svolgere in questi giorni al cinema Astra e alla Sala Truffaut di Modena, si sposta sul web con l’assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori del concorso online Viaemili@adocfest, quest’anno dedicato interamente alle scuole di cinema, e a Meglio Matti che Corti, il contest internazionale di cortometraggi che raccontano la salute mentale.

Venerdì 6 novembre alle 21.00, in diretta sui canali Facebook e Youtube di Modena Viaemili@docfest, Mat Modena, Arci Modena e Ucca, si svolgerà la serata di premiazione che vedrà protagonisti i vincitori delle due selezioni e tanti ospiti per parlare di cinema, documentario e salute mentale. Sul palco virtuale, guidati da Dario Vergassola, si alterneranno Anna Lisa Lamazzi, presidente di Arci Modena; Fabrizio Grosoli e Roberto Roversi, direttori artistici del Modena Viaemili@docfest (Roversi è anche presidente di Ucca); Fabrizio Starace, direttore del DSMDP dell’Ausl di Modena; Mirco Marmiroli dell’Ennesimo Film Festival; rappresentanti di DER; Ucca e i registi vincitori in collegamento. E’ possibile diventare parte della giuria popolare del contest Meglio Matti che Corti inviando una mail a megliomattichecorti@gmail.com per ricevere il link per vedere e votare i sette cortometraggi finalisti, che saranno visibili fino alle 20.00 del 6 novembre.

Il Modena Viaemili@docfest è il festival del cinema documentario di Modena, nato nel 2010 con l’obiettivo di far conoscere il cinema del reale al più vasto pubblico possibile attraverso il concorso online, il primo in Italia, che quest’anno è stato dedicato alle scuole di cinema, e una rassegna di documentari e incontri con i registi in sala. Nel rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19 quest’anno è stata rimandata la rassegna in programma al cinema.

Il festival è organizzato da Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, Arci Modena, Arci Emilia Romagna, Ucca, Kaledoscope Factory con il contributo della Fondazione di Modena. Meglio Matti che Corti, il contest internazionale organizzato all’interno di Màt – Settimana della Salute Mentale e in collaborazione con Azienda Usl di Modena, si propone di indagare e dare maggiore visibilità al punto di vista e alle storie di cittadini/e, operatori, utenti, familiari che vivono il mondo della salute mentale attraverso il linguaggio cinematografico.