"Premio via Emilia": la prima tappa è al Castello di Spezzano

In arrivo la prima tappa della quinta edizione del Festival Via Emilia - La strada dei cantautori, manifestazione che si articola in diverse serate canore dove si esibiranno i vari concorrenti oltre a essere raccontati aneddoti e curiosità da parte dei grandi nomi della canzone d’autore e dello spettacolo. La prima tappa si svolgerà proprio a Fiorano Modenese domenica 2 luglio, a partire dalle 21.15, nel fantastico Castello di Spezzano.

L’Associazione Concertistica “Carmina et Cantica” è l’ideatrice e promotrice della manifestazione, sotto la direzione artistica di Beatrice Bianco, con l’obiettivo di presentare la nuova generazione cantautorale quale prezioso patrimonio di continuità della canzone italiana. Quest’anno la presenza di giovanissimi si configura in talenti che partono da un’età di 15 anni in su.

La finalissima sarà di scena sabato 15 luglio ai Giardini Ducali di Modena. La giuria dell’edizione 2023 è composta da Pietro Pazzaglini, Presidente Associazione Concertistica Carmina et Cantica; Nicola Barbieri, Iosonomoka; Franco Canti, conduttore radiofonico; Marco Baroni, cantautore; Silvia Cuoghi, musicista; Riccardo Boccolari, batterista; Mariagrazia Luisetti, architetto-scenografa; Lorenzo Vivi Piccinini, conduttore televisivo. Con la partecipazione di Marco Barbieri e le sue interviste.