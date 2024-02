Prende il via la rassegna di Teatro Dialettale a Nonantola

Al via a Nonantola il 3 febbraio la Rassegna di Teatro Dialettale organizzata dall’associazione ricreativa culturale “La Clessidra APS” di Nonantola. Gli spettacoli al Teatro Troisi iniziano alle ore 21.

Sabato 3 febbraio la Compagnia dialettale “La Quérza ed Ganazé” di Ganaceto (Mo) porta in scena “E Nuetèr andàm in Svizzera”, una commedia comico-brillante in due atti tratta da “Nùje ce ne jàmme in Americà” di Raffaele Caianiello per l’adattamento di Renato Galliani.

Sabato 24 febbraio la Compagnia dialettale Artemisia Teater propone “Se negh Pinseva mia Mé”. Una commedia comica in due atti di Antonio Guidetti.

Infine sabato 16 marzo è prevista la Rassegna Corale con il Coro “Al Tursèin” dell'Associazione La Clessidra APS di Nonantola, il Coro “Tomas Luis” de Victoria di Castelfranco Emilia e il Coro “Li Briganti Cantanti” di Savigno e Zocca.

Associazione “La Clessidra” dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30. Telefono: 059 548170 e-mail: laclessidra.mo@libero.it