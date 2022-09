“Ci vuole il fisico”, sport e sani stili di vita a Bomporto, Solara e Sorbara

Tre giornate per conoscere le proposte sportive del territorio e promuovere sani stili di vita. A Bomporto, Sorbara e Solara “Ci vuole il fisico”, non uno slogan, ma una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale di Bomporto in collaborazione con le associazioni sportive, con l’obiettivo di mettere in vetrina le discipline presenti nei tre centri e incentivare stili di vita più salutari.

Si comincia sabato 10 settembre con l’open day degli impianti sportivi: a Sorbara la Polivalente Sorbara organizza una camminata funzionale con partenza alle 9.15 dalla pasticceria Cometa e propone per la mattina yoga per adulti e per bambini, nel pomeriggio spazio al piloga mobility flow, ginnastica posturale e pratica di meditazione, rilassamento e respirazione, sempre al pomeriggio nella palestra di Piazza dei Tigli ballo per bambini, ginnastica di mantenimento, zumba e ballo per adulti.

Nella pista da hockey e pattinaggio di Bomporto I Scomed organizza una giornata di stage di hockey in line per portieri ed esterni rivolto a ragazze e ragazzi nati dal 2005 al 2014, guidato dai tecnici Jurai Franko, allenatore della Nazionale Junior Femminile, William Prandini, maestro di pattinaggio e Gabriele ASala, allenatore I Scomed Bomporto.

“Ci vuole il fisico” anche a Solara: all’impianto di via 1° Maggio la Polisportiva Solarese propone attività di psicomotricità, avviamento allo sport, minivolley, avviamento al tennis per bambine e bambini, con un punto informativo per chiarimenti su tutte le attività e informazioni su altre proposte come la ginnastica per adulti e il pilates.

Alla rassegna partecipa anche il Baracca Beach: l’impianto “Fratelli Sentimenti” di Piazzale dello Sport a Bomporto ospiterà dalle 9.30 l’open day baby sport/gioco motricità per bambini nati nel 2018 e nel 2019, l’open day per la scuola calcio per bambini nati dal 2014 al 2017 e l’apertura al pubblico della palestra “Renato Bernabiti”, oltre alla disponibilità gratuita in mattinata di due campi da beach volley.

La Basser Volley si fa in due: dalle 10.30 a mezzogiorno sarà in Piazza dei Tigli a Sorbara e nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17, si sposterà nella palestra di via Verdi a Bomporto per presentare le attività di minivolley rivolti a bambini da 6 a 11 anni.

Prove ed esercitazioni di pesca sportiva ai laghi di Piazza dello Sport a Bomporto, organizzate nel corso della mattinata dall'associazione Laghi Elena.

Il mese dedicato ai sani stili di vita proseguirà con altri due appuntamenti rivolti alla comunità bomportese e non solo: sabato 17 settembre in piazzale Donatori di Sangue a Bomporto c'è “Bimbiland”, pomeriggio organizzato dall'associazione Giocasport per far conoscere e provare ai bambini le discipline sportive presenti sul territorio, sabato 24 settembre Volpe Rossa organizza “Natura in sella”, una pedalata alla scoperta della natura lungo i percorsi ciclabili del territorio accompagnati da una guida naturalistica, promossa dall'Amministrazione comunale di Bomporto e dalla Biblioteca Tolkien (prenotazione obbligatoria al numero 059-800726 o via mail a cultura@comune.bomporto.mo.it) .