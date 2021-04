Forum Eventi, Marilù Oliva presenta "Biancaneve del Novecento"

Domenica 11 aprile alle 17.30 è Marilù Oliva a salire sul palco virtuale di Forum Eventi, con il suo Biancaneve nel Novecento (Solferino), ambientato nella Bologna degli anni ottanta e novanta e nel campo di concentramento di Buchenwald. Marilù Oliva, incalzata da Yari Selvetella, racconta due storie in prima persona: quella di Bianca, del contrasto con sua madre Candi, dei suoi primi amori e delle sue delusioni, e quella di Lili, una vecchia signora che dalla sua casa romana rievoca la propria deportazione e il periodo passato nel bordello del campo di concentramento. Nel finale le sorti delle protagoniste si riuniscono, chiarendo i contorni di una riflessione sul rapporto madre/figlia che s’inscrive all’interno di un preciso momento storico, il Novecento evocato nel titolo.

L'autrice

Marilù Oliva, nata a Bologna, è scrittrice, saggista e docente di lettere. Ha scritto due thriller e romanzi a sfondo giallo e noir. Nel 2019 ha co-curato per Zanichelli un'antologia sui Promessi Sposi e ha realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa. Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero. Per Solferino è uscita L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, una riscrittura in chiave femminile del poema omerico.

