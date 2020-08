Medicina Tradizionale Cinese applicata, a Modena un corso di formazione

Sabato 12 settembre, alle ore 15.00, si terrà al TaoYin Modena la presentazione del corso di formazione in Medicina Tradizionale Cinese applicata. Il corso è rivolto a chi è interessato allo studio della Medicina Tradizionale Cinese nelle sue diverse applicazioni per mantenere e ritrovare la propria salute, gestire lo stress sia in ambito familiare che professionale o educativo.

Il programma è strutturato in moduli, parte dalle basi teoriche e pratiche si sviluppa poi in seminari a tema. È un’occasione di formazione personale e professionale rivolta a operatori del benessere, praticanti e Insegnanti di Discipline Orientali, fisioterapisti, ma anche operatori socio sanitari e della formazione e a tutti coloro che desiderano apprendere una pratica che si fonda su una saggezza antica ed è un valido strumento per la vita di oggi.

Gli insegnanti saranno Cristina Bergamini (Qigong, per la salute ), Biancamaria Boldini (Principi di alimentazione energetica) e Cabriele Cottini (tecniche manuali e complementari MTC).

Per partecipare è necessaria la prenotazione all'indirizzo di posta elettronica info@taoyinmodena.it, oppure al numero telefonico 3703700493.