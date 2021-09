"Gli anni 50": Roberto Vaccari presenta a Modena il suo nuovo saggio

Dopo la dolorosa pausa imposta dalla pandemia, il Comitato di Modena dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano riprende le attività il 4 settembre 2021 alle ore 17.00 al Centro Culturale Teatro Guiglia in via Rismondo 73 a Modena con la presentazione del libro di Roberto Vaccari "Gli anni cinquanta. Storia di Irene e dei suoi due mariti" edito da Elis Colombini Editore.

Una riflessione dai risvolti autobiografici sull'impegno politico e civile che animò l'Italia all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Una riflessione sui primi anni di vita dell'Italia repubblicana in pieno boom economico. Dopo le monografie su Enrico Cialdini, Manfredo Fanti, Ciro Menotti, Antonio Delfini e Angelo Fortunato Formiggini, l'autore, Roberto Vaccari, ci riporta in pieno Novecento, dopo il tragico ventennio fascista, nell'Italia che vide la nascita e l'apogeo delle Istituzioni repubblicane e la rinascita della Democrazia .

