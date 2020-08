"Il Patto", Giovanni Fantozzi presenta a Pavullo il suo nuovo libro sulla II Guerra Mondiale

Domenica 16 agosto, alle ore 17, sul piazzale del Palazzo ducale di Pavullo sarà presentato il volume di Giovanni Fantozzi Il Patto. La comunità di Pavullo e la guerra (1943-1945), Iaccheri editore. Con l’autore dialogherà Gianni Braglia, presidente dell’associazione culturale Terra e Identità, promotrice dell’iniziativa.

Nelle oltre 400 pagine del libro vengono riscostruite le vicende del capoluogo del Frignano nell’ultimo, drammatico, scorcio della seconda guerra mondiale, e approfondite le circostanze storiche che condussero i locali esponenti dell’antifascismo a sottoscrivere con i fascisti un accordo diretto a mitigare gli effetti devastanti della violenza bellica sul paese.

L'incontro è gratuito, ma è consigliata la prenotazione in quanto, in caso di maltempo, l'iniziativa si terrà nei Sotterranei di Palazzo Ducale con accessi limitati per garantire le necessarie misure di distanziamento. Per info e prenotazioni: 0536.21213; biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.