"La ragazza dei colori", a Nonantola un incontro virtuale con l'autrice Cristina Caboni

Mercoledì 20 ottobre alle ore 21 la scrittrice Cristina Caboni, in collegamento web, presenterà alle Officine Culturali (Via Provinciale Ovest, 57) il suo ultimo libro “La ragazza dei colori”. La nota scrittrice cagliaritana, che ha al suo attivo romanzi tradotti in tutto il mondo, tocca molto da vicino il cuore della comunità nonantolana incontrando le vicende dei ragazzi di Villa Emma e la storia della popolazione che li ha accolti, nascosti, protetti e salvati.

Il libro

Stella è la giovane protagonista di "La ragazza dei colori", una giovane donna con una spiccata attitudine per la pittura che grazie al ritrovamento in un vecchio baule di famiglia di disegni di bambini si ritroverà immersa in una storia che tocca da vicino la sua anziana zia e l'amatissimo zio da poco scomparso, una storia solo in apparenza lontana nel tempo ma che ha segnato profondamente anche la vita di chi le sta accanto.



Nel fitto calendario di presentazioni de "La ragazza dei colori", uscito per Garzanti il 30 settembre scorso, non poteva mancare l'appuntamento con Nonantola. L'incontro è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Nonantola e dalla Fondazione Villa Emma.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid. Ai partecipanti sarà richiesto di esibire il Green Pass Covid-19.

E' obbligatoria la prenotazione. Email: biblioteca@comune.nonantola.mo.it, tel. 059 549700.



