Guiglia, Andrea Barbieri presenta il suo libro "L'alba della nuova Europa: il 1821"

Il libro di Andrea Barbieri (edito dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso Luciano Barozzi di Sassuolo) "L'alba della nuova Europa: il 1821" sarà presentato dall'autore sabato 23 ottobre alle 16 al Centro Culturale Teatro Guiglia in via Rismondo 73 a Modena. Introdurrà l'incontro il Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento di Modena prof Giorgio Montecchi. E' previsto un intervento di Giorgio Arletti, pastore della Chiesa ortodossa "Tutti i santi" di Modena che parlerà dei moti di indipendenza della Grecia.

Il libro, quaderno n.9 è edito dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso Luciano Barozzi fondata nel 1866. La prima parte del libro offre una rapida rassegna degli avvenimenti principali che caratterizzarono l'anno 1821 in Europa. La seconda parte del libro riproduce parzialmente la confessione rilasciata alla polizia estense da Giovanni Manzotti di sant'Ilario (Re) diacono straordinario di Reggio, Modena e Bologna dei Sublimi Maestri Perfetti che si resero protagonisti dei moti costituzionali in Italia nel fatidico 1821.

