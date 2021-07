"Alice nel labirinto": Roberta de Tomi presenta il suo romanzo a San Felice

Mercoledì 7 luglio a San Felice sul Panaro, in piazza Matteotti alle 21, la scrittrice e blogger Roberta de Tomi presenta il suo romanzo Alice nel labirinto (Dae Editore, 2017 - secondo premio ex-aequo all’interno del Trofeo Cittadella per il miglior romanzo fantasy 2019). Dialoga con l’autrice l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino. L’iniziativa rientra nella rassegna “I libri del mercoledì”, organizzata da assessorato alla Cultura, Pro Loco e biblioteca comunale “Campi-Costa Giani”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 0535/86391-86392 e 335/182220, e-mail biblioteca@comunesanfelice.net. Bookshop a cura dell’autrice.

Il libro

Alice nel labirinto si svolge diversi anni dopo il ritorno dal Paese delle Meraviglie, e la vita di Alice Pleasance Liddell è ormai relegata a una tranquillità tutta vittoriana. Promessa sposa a un giovane di ottima famiglia, eccellente padrona di casa, alle soglie dei diciotto anni viene improvvisamente catapultata in un Paese delle Meraviglie in stato di decadenza. Sconvolta, Alice entra in uno stato di confusione in cui perde sé stessa, come accadde quando, piccina, attraversò lo specchio. A partire dagli enigmi di Roveto, la ragazza inizia un viaggio in cerca di una fantomatica chiave che le permetterà di capire sé stessa e il mondo intorno. Nel farlo, incontra bizzarri personaggi, si perde per poi ritrovarsi. Ingaggia una lotta con mostri e con la zia Tristania, cade e si rialza, fino a uno scontro in cui la libertà diventa il valore principale, per salvare il Paese delle Meraviglie. Libertà di essere sé stessa. Semplicemente.

L'autrice

Roberta De Tomi è nata a Mirandola negli anni Ottanta. Dopo la laurea al Dams di Bologna, ha svolto mansioni legate alla comunicazione e agli eventi culturali. Nel 2012 è stata curatrice, insieme al poeta modenese Luca Gilioli, dell’antologia poetica solidale “La luce oltre le crepe” (Bernini). Dal 2014 ha iniziato a pubblicare con alcuni editori indipendenti. Tra i titoli: Come sedurre le donne (How2 Edizioni, 2014), Chick Girl – Azalee per Veridiana (Delos Digital, 2016), Alice nel labirinto (Dae Editore, 2017 - secondo premio ex-aequo all’interno del Trofeo Cittadella per il miglior romanzo fantasy 2019). Nel 2020 ha auto-pubblicato il racconto lungo urbanfantasy Melody, la Vestale di Inventia, il mistery Erika e il mistero della Regina delle Fate; infine, il thriller Trappola d’ardesia (Delos Crime). Nel 2021 ha autopubblicato il mainstream Il maledetto residuo nel cuore. Ghostwriter e docente di scrittura creativa, Roberta cura il blog La penna sognante.

