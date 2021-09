"Anita", Luigi Malavasi Pignatti Morano presenta il suo libro a Modena

Per celebrare il bicentenario della nascita di Anita Garibaldi, sabato 11 settembre alle ore 11.00 al Centro Culturale Teatro Guiglia in via Rismondo 73, sarà presentato il libro "Anita. La riscoperta di un'eroina" di Luigi Malavasi Pignatti Morano edito da Il Fiorino, nell'anno in cui ricorre il bicentenario della nascita di Anita Garibaldi avvenuta in Brasile il 30 agosto 1821.

