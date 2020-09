Incontri sotto il glicine a Castelnuovo, Mariella Piccolo presenta il suo nuovo libro "Arance sulla neve"

Proseguono gli incontri sotto il glicine a Castelnuovo. Martedì 15 settembre alle 20.30 presso lo spazio di via della Conciliazione Mariella Piccolo presenterà il suo ultimo libro “Arance sulla neve” (Betti Editrice).

Dialogando con la vicesindaca e assessora alle Pari opportunità del Comune di Castelnuovo Rangone, l’autrice porterà i racconti raccolti nel suo libro, nei quali il suo studio di psicoterapeuta si fa teatro di un’esperienza dislocata su una pluralità di piani spazio-temporali, le storie prendono le mosse dalle confidenze dei pazienti e dai ricordi che queste riportano alla mente della scrittrice. L’incontro sarà intervallato dalle letture di Chiara Savoi e Federico Carrera.

Nata in Calabria e laureata in Psicologia all’Università di Padova, Mariella Piccolo vive a Modena da oltre quarant’anni ed esercita la professione di psicoterapeuta, lavoro che definisce da “scrittore mancato” per il confronto con le storie, le situazioni e le emozioni.

L’iniziativa è ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio da Covid-19 (i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico).