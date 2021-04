Pupi Avati ospite a Forum Eventi con "L'archivio del diavolo"

E’ Pupi Avati a salire sul palco virtuale del Forum domenica 18 aprile alle 17.30 insieme a Luca Ricci, per presentare il suo nuovo romanzo L'archivio del diavolo (Solferino). Il regista riporta i lettori nelle campagne del Nord-est italiano, a due anni da “Il signor Diavolo”, acclamato successo letterario, divenuto poi pellicola, con un’altra storia di paura e suggestione, di quelle raccontate intorno al fuoco, nei lontani anni Cinquanta.

Il libro

Stavolta siamo a Lio Piccolo, solo in apparenza tranquillo paesino nel Polesine: nella chiesa locale arriva il nuovo parroco don Stefano Nascetti, in fuga dalla curia veneziana. Dalle tentazioni che presto lo colgono, che portano il nome della giovane e fascinosa maestra Silvana, lo distrae solo un orribile mistero: il ritrovamento in un sotterraneo di un cadavere, che sembrerebbe quello del funzionario del ministero di Grazie e Giustizia Furio Momentè, scomparso mentre indagava sull’omicidio commesso da un ragazzino, lasciando dietro di sé una compromettente valigia di documenti. Qualcosa continua a non tornare, anche quando i ritrovamenti diventano due e di difficili attribuzioni: è a questo punto che il sostituto procuratore Malchionda è costretto a riaprire un caso chiuso con eccessiva fretta. Le ricerche degli inquirenti si estendono da Venezia a Roma, scoprendo la velenosa ombra di un Male molto più antico e inspiegabile, specie agli occhi ancora ingenui del giovane parroco di provincia.

Da questo romanzo dal sapore gotico, sapientemente delineato dal narratore, viene rivelato un mondo antico, intriso di terra, acqua e mistero, che racchiude verità così terribili da non poter mai essere rivelate.

L'autore

Regista, sceneggiatore e produttore, Pupi Avati è uno dei maestri riconosciuti del cinema italiano. Come autore ha pubblicato l’autobiografia bestseller “La grande invenzione” (Rizzoli 2013) e due romanzi di successo, “Il ragazzo in soffitta” (Guanda 2015) e “Il Signor Diavolo” (Guanda 2018).

