"Il grembo paterno": Chiara Gamberale a Forum Eventi con il suo nuovo libro

Domenica 5 dicembre alle 17.30 Chiara Gamberale presenta al Forum Monzani "Il grembo paterno" (Feltrinelli). ll nostro presente è figlio del nostro passato, sembra suggerire l'autrice con la sua nuova protagonista, Adele, che è profondamente influenzata da un'infanzia che condizionerà i suoi rapporti futuri. Un padre che la ama, ma che è autoritario e incapace di essere felice, è un modello difficile a cui rifarsi da adulta, così come è difficile, se non impossibile, soddisfarlo con ottimi voti prima e successi lavorativi poi. Con uno stile intenso e poetico, la scrittrice racconta la famiglia quando ci si sente diversi, l'amare e l'essere amati, ma a dare uno sguardo nuovo a tutto questo è la maternità e quel sentirsi "sollevata dalla fatica di trovare un equilibrio fra la persona che eravamo prima del Big Bang Figlio e quella che diventiamo poi" quando si incontra l'amore.

Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Con Feltrinelli ha pubblicato Per dieci minuti (2013), Adesso (2015), le nuove edizioni de La zona cieca (premio Campiello Giuria dei letterati 2008) e dell'opera d'esordio Una vita sottile (1999; 2018), L'isola dell'abbandono (2019). Ha scritto, fra gli altri, Le luci nelle case degli altri (2010) e Qualcosa (2017). I suoi libri sono tradotti in sedici paesi. È autrice e conduttrice di programmi televisivi, radiofonici, come Io, Chiara e L'Oscuro, e del podcast Gli Slegati. Collabora con La Stampa, 7 Corriere della Sera e Donna Moderna. Ha ideato e dirige il Festival Procida Racconta.

Questa stagione di Forum Eventi è anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum (www.forumguidomonzani.it). A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.