Federico Fubini presenta "Sul vulcano": il nuovo saggio del vicedirettore del Corriere a Forum Eventi

Viviamo tutti su un vulcano. Per il titolo del suo nuovo saggio “Sul vulcano. Come riprenderci il futuro in questa globalizzazione fragile” (Longanesi), Federico Fubini si ispira al Vesuvio, che potrebbe esplodere da un momento all’altro, ma gli abitanti della bella Ercolano preferiscono non pensarci.

Il vicedirettore ad personam del Corriere della Sera propone il libro, figlio del lockdown, sabato 19 dicembre alle 18.30 dialogando con il responsabile relazioni esterne di BPER Banca Eugenio Tangerini e si chiede: come siamo potuti diventare così fragili? Credevamo di essere la generazione più fortunata della storia. Commerciare o viaggiare ovunque nel mondo sembrava un nostro diritto. Invece per la seconda volta in un decennio miliardi di donne e uomini – italiani inclusi – si trovano intrappolati in una catastrofe. Possiamo dirci che dietro c’è la «mala sorte», o seguire il filo che corre attraverso gli ultimi vent’anni. E’ evidente che non siamo capaci di immaginare gli scarti improvvisi. Oggi dovremmo chiederci se il prossimo rischio verrà da un disastro ambientale o da un attacco terroristico al cloud. Di sicuro questa globalizzazione ha bisogno di sviluppare anticorpi che ci proteggano, e può farlo, solo se accettiamo una società meno diseguale.

