"Vivi ogni giorno come se fosse il primo": il libro di Fraintesa presentato a Modena

L’autobiografia è una scrittura intima, un viaggio alla scoperta di se’ stessi in cui anche altri possono riconoscersi. Il tema del viaggio interiore e personale, capace di oltrepassare l’orizzonte della sfera privata per intrecciarsi alla dimensione collettiva, è il filo rosso che lega il secondo ciclo di presentazioni di libri In prima persona femminile promosso dal Centro documentazione donna, che si terranno alla sala R.Bergonzoni alla Casa delle Donne di Modena.

Si inizia venerdì 4 marzo, alle ore 18.00, con il volume Vivi ogni giorno come se fosse il primo. Il lungo viaggio di Fraintesa (Piemme 2021) di Francesca Barbieri, la modenese prematuramente scomparsa, prima travel blogger italiana, già nota a livello nazionale per l’hashtag #3cosebelle e il video “patate fritte, pasticciotti, volersi bene”, che in città partecipò al gruppo locale del Vday nel 2010 e al Girl geek dinner nel 2014, incentrato sulle donne appassionate di tecnologia e nuovi media.

La sua è una storia di resilienza e trasformazione del dolore in energia vitale. I suoi racconti di viaggio dall’Australia all’Africa, dall’Asia alle Americhe toccando ogni luogo dell’Europa, rappresentano, infatti, la celebrazione di un’armonia fra persone e natura incentrata sulla convinzione che “l’unico viaggio impossibile è quello che decidi di non iniziare”, come scriveva nel suo blog. Negli anni ha visitato più di 50 paesi prima che, nel 2018, le venisse diagnosticato un male incurabile: a un anno dalla diagnosi decide di partire da sola per il giro del mondo lanciando una campagna di crowdfunding, il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Airc. Durante il viaggio ha inoltre rilasciato diverse interviste per condividere la sua storia e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Dopo la sua scomparsa nel 2021 il compagno giornalista sportivo Andrea Ricassi, supportato da amiche e follower, continua la raccolta fondi in sua memoria con l’hashtag #grazieFrancesca il cui ricavato finanzierà una borsa di studio per giovani ricercatrici e ricercatori in campo oncologico e pubblica quel libro che le era stato commissionato prima della partenza andato esaurito ancor prima dell’uscita. I suoi racconti, seguiti da 100mila persone, si possono leggere ancora sul sito https://www.fraintesa.it e rivedere nei social @fraintesa di Instagram, Twitter e Facebook.

Alla serata modenese, scandita dalle letture di Micol Bemporad, interverranno il co-autore del libro Andrea Ricassi, la consulente creativa Barbara Pederzini e la presidente del Centro documentazione donna Vittorina Maestroni.

Il ciclo di presentazione di libri proseguirà, sempre alle ore 18.00 presso la sala R.Bergonzoni alla Casa delle Donne, venerdì 11 marzo con la presentazione del volume Noi viaggiamo vicino (Incontri editrice 2020) di Maria Luisa Bompiani e venerdì 8 aprile con il volume Gli anni forti (Manni 2017) di Paola Martini. Tutti gli appuntamenti rientrano nel progetto “In prima persona femminile. Diari, memorie, epistolari tra soggettività e storia” promosso dal Centro documentazione donna con il contributo della Fondazione di Modena, il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione del Coordinamento Donne Spi Cgil di Modena, dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, del Circolo modenese della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Gli incontri sono a ingresso libero con Green pass rafforzato.

Per info: Centro documentazione donna, e-mail: biblioteca@cddonna.it tel 059-451036