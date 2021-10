"La francese dagli occhiali rosa": Giovanna Gentilini presenta il suo libro alla Casa delle Donne

Sono dieci storie di donne, per raccontare di sogni, perdite, speranze, memorie e amore, le protagoniste di “La francese dagli occhiali rosa”, il libro della scrittrice modenese Giovanna Gentilini che sarà presentato sabato 2 ottobre, alle 17.30, alla Casa delle donne di Villa Ombrosa (in strada Vaciglio nord 6). Per partecipare sarà richiesto il Green Pass (per informazioni: 059 451036).

Alla presentazione, curata dal Centro documentazione donna con il patrocinio del Comune di Modena, intervengono l’autrice e Caterina Liotti, presidente del Centro documentazione donna, mentre Lina Velardi ne leggerà alcune parti.

Le protagoniste dell’antologia di Gentilini (pubblicata con Europa edizioni) sono donne di età ed epoche diverse, ognuna con la propria storia ma accomunate dal fatto che tutte parlano di amore, come principio universale, fonte di bellezza e chiave di connessione tra le persone, che si incarna nella figura femminile, con il suo corpo e la sua sensibilità.

Giovanna Gentilini è artista e poeta; ha esposto alla Biennale di Venezia nel 1995 nella sezione “Identità e differenza – Libri d’artista” con il libro d’arte “Il luogo della sapienza”. Ha al suo attivo numerose mostre personali, di cui l’ultima, nel 2018, dedicata a Emily Dickinson, e sue opere sono alla Galleria civica di arte contemporanea e al Museo civico di Modena; ha pubblicato nel 2004 il libro d’arte “Il corpo Dis-Umano” e nel 2013 la raccolta di poesie “Mentre rammendi ascolta il lievito”.

