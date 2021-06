"Ho fatto tutto per essere felice. Storia di un insolito chirurgo": online la presentazione del libro dedicato ad Enzo Piccinini

Indirizzo non disponibile

Ci sarà anche Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, alla presentazione del libro “Ho fatto tutto per essere felice. Storia di un insolito chirurgo”, che racconta l’intensa vita del Servo di Dio Enzo Piccinini, per il quale lo stesso Mons. Castellucci ha avviato la causa di beatificazione. Il volume, scritto da Marco Bardazzi ed edito da Rizzoli nella collana BUR, verrà presentato sabato 5 giugno alle 17.45, in diretta sul canale YouTube della Fondazione Enzo Piccinini.

Enzo Piccinini, morto a soli 48 anni in un incidente stradale nel 1999, il 5 giugno di quest’anno avrebbe compiuto 70 anni. Assieme all’autore e all’arcivescovo, presentano l’opera il presidente della Fondazione Massimo Vincenzi, i medici Elisabetta Bertellini (direttore di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Modena e dell’Ospedale di Baggiovara), Fabio Catani (ordinario di Ortopedia e Traumatologia all’Università di Modena e Reggio Emilia) e Davide Prosperi, ordinario di Biochimica all’Università di Milano Bicocca. Il libro di Bardazzi, da pochi giorni in libreria, è già nelle classifiche dei libri più venduti.

