Castelvetro, appuntamento con la cultura con la presentazione del libro "Il monito della ninfea"

Giovedì 30 luglio, alle ore 21, nel cortile della Biblioteca comunale di Castelvetro, si terrà la presentazione del libro “Il monito della ninfea; Vaia, la montagna, il limite”, con la presenza degli autori Michele Nardelli e Diego Cason ed il coordinamento del giornalista Gabriele Ronchetti.

Il libro tratta di ciò che avvenne nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018, quando raffiche di scirocco oltre i 150 chilometri orari portarono all’abbattimento di interi boschi tra Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Una tragica calamità - che prese il nome di “tempesta Vaia” – sulla quale si è già scritto molto. Meno si è trattato della mancanza di coordinamento fra le Regioni colpite, sui territori deprivati di autogoverno e di saperi, sugli effetti di un abbandono della montagna che pure mostra qualche piccolo segno di controtendenza. Ma è attorno al messaggio di Vaia che andava e va posta l’attenzione, sulla fragilità di un pianeta che fatica a invertire la rotta, su quella dei territori che si trovano investiti dagli effetti della crisi climatica senza aver saputo (almeno nei limiti del possibile) interrogarsi per tempo e metterli in sicurezza, sul progressivo inurbamento che porterà di qui a pochi anni alla formazione di agglomerati che conteranno decine di milioni di abitanti con le conseguenze che possiamo immaginare. Sono queste alcune delle “fragilità” che il libro in presentazione a Castelvetro prende in esame, rispetto alle quali servirebbe un cambiamento profondo, individuale e collettivo.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059 758818 - cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it.

