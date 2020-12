Ambra Angiolini e la lotta contro la bulimia: "InFame" presentato a Forum Eventi

Attrice, cantante, conduttrice televisiva, Ambra Angiolini, nata a Roma nel 1977, esplosa in tv con 'Non è la Rai' a inizio anni Novanta, racconta la fame, che è quella di vita ma anche quella fisica che può portare a disturbi alimentari.

Tutti la conoscono da quando era poco più di una bambina, ma aveva già stoffa da vendere. Ambra Angiolini è così, e sa ancora sorprendere e appassionare il pubblico raccontando a cuore aperto un aspetto di sé doloroso e intimo: la lotta contro la bulimia. Lo ha fatto in forma di un libro autobiografico, e martedì 8 dicembre alle 17.30 spiega al pubblico del Forum che oggi, quella "InFame" (Rizzoli), come recita il titolo, non è più lei. “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri. Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale. Quando però perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine...”. L’attrice è riuscita a guarire con fatica e grande sacrificio ma anche con l’aiuto delle persone giuste. A darle gioia e speranza nella vita, la nascita della figlia Jolanda, l’Angelo di Francesco Renga che “ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra”.

