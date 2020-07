"Intrighi internazionali alla Corte Estense", Carlo Previdi presenta a Modena il suo nuovo libro

Martedì 28 luglio, alle 21.00 al Chiostro dell'Abbazia di San Pietro di Modena, Carlo Previdi presenterà il suo nuovo libro dal titolo "Intrighi internazionali alla Corte Estense", edito da "Il Fiorino". L'evento, ad ingresso libero, sarà introdotto dal Dott. Antonio Araldi.

"Anno 1673. Alla vigilia del matrimonio tra il duca di York, Giacomo Stuart, erede al trono d’Inghilterra e Maria Beatrice d’Este, principessa del Ducato di Modena, i preparativi per il lieto evento sembrano procedere senza particolari difficoltà. Ma ecco che improvvisi e misteriosi intrighi internazionali si addensano sulla corte estense e su un discusso cofanetto nero, che conterrebbe l’atto ufficiale di un ipotetico matrimonio segreto avvenuto fra il fratello di Giacomo, re Carlo II, e Lucy Walter, sua amante in gioventù, dalla quale ebbe il figlio James Scott, duca di Monmouth. Se il documento esistesse e venisse trovato dai propri sostenitori, le possibilità del Monmouth di divenire erede al trono, a scapito di Giacomo, aumenterebbero non poco e pure il matrimonio con Maria Beatrice avrebbe dei sicuri svantaggi…"

La trama del romanzo si svolge attraverso la Modena della duchessa Laura Martinozzi e del primo ministro Girolamo Graziani, responsabile per la principessa delle trattative matrimoniali; l’Inghilterra, politicamente e religiosamente instabile, di Carlo II, Giacomo Stuart e le loro amanti; la Francia del “Re Sole” e di tre intriganti “Mazarinettes”, nipoti, come la Martinozzi, del noto cardinale Mazzarino ed una serie di ulteriori luoghi e personaggi: diplomatici, artisti, spie, streghe ed altri ancora. Su tutti, emerge la figura di Maria Beatrice d’Este, disposta ad anteporre ad ogni cosa la sua “missione” di accrescere il Credo cattolico Oltremanica, dove predomina la fede protestante. Bella, retta, colta, spesso ingiustamente trascurata dalla Storia, “Mary of Modena”, così la chiamano i suoi sudditi quando nel 1685 sale al trono, è l’unica italiana di sempre a divenire regina d’Inghilterra.