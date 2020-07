Adelmo Cervi a Zona Libera con il suo nuovo libro "Io che conosco il tuo cuore"

La storia di una famiglia che è anche storia del nostro territorio e del nostro Paese, narrata nel libro “Io che conosco il tuo cuore” di Adelmo Cervi, presentato mercoledì 29 luglio alle 18.30 a Zona Libera (Comparto Ex Macello – via IV novembre Modena), in un dialogo tra l’autore e Serena Lenzotti, di Arci Modena e Lo spazio Nuovo.

Adelmo Cervi è figlio di quell’Aldo che, insieme ai suoi sei fratelli, viene ora ricordato più come un mito che come un uomo, che scelse da che parte stare e che pagò con la propria vita – e con quella dei suoi sei fratelli – la battaglia per la libertà, l’uguaglianza e la pace. I sette fratelli Cervi, entrati nel mito, non sono mai morti e in questo libro si racconta la loro storia.

A seguire, dalle 20.30, Pizzica, tamburello, taralli e negramaro e sarà possibile fare aperitivi o cenare con Risatini, Salento Street Food.

La presentazione, a ingresso libero, è nell’ambito del progetto Zona Libera, promosso da Vibra Club, Lo Spazio Nuovo, Associazione Idee in circolo, CAI Modena, Arci Modena.