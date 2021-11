"Il tesoro leggero": lo pneumologo Luca Richeldi presenta il suo nuovo libro al Forum Monzani

I lunghi mesi di un'emergenza che ci ha tolto l'aria hanno fatto riscoprire l'importanza del «tesoro leggero» che sono i nostri polmoni. Luca Richeldi, che da pneumologo si è trovato in prima linea nella lotta al Covid-19, prende l'avvio da quei giorni terribili per costruire un libro ricco di passione e cultura, che illumina il funzionamento del nostro respiro, ripercorre le svolte più importanti della ricerca, ci fa incontrare personaggi affascinanti attraverso cui raccontare il lavoro della scienza. Richeldi presenta "Il tesoro leggero" (Solferino) domenica 14 novembre alle 17.30 nell'ambito della stagione autunnale di Forum Eventi, presso il BPER Banca Forum Monzani.

I polmoni sono organi raffinatissimi e delicati: sintetizzano, inventano, determinano il miracolo della vita. Sono leggeri e preziosi, la loro attività non si può fermare nemmeno il tempo necessario per curarli, perché nessuno sopravvive senza ossigeno, nessuno può stare più di pochi minuti senza respirare. Quando un nuovo virus sconosciuto e letale ha cominciato a insidiare proprio i polmoni, ci siamo accorti che la maggior parte di noi li conosce pochissimo: come funzionano, cosa occorre per mantenerli in salute e cosa li mette in crisi? Quali malattie li colpiscono e come si curano? Il libro di Richeldi risponde a queste domande e, infine, una parte è dedicata anche al lavoro della scienza che è fatto di scoperte, a volte di errori ma che, come ricorda l'autore, va sempre sostenuto.



Questa stagione di Forum Eventi è anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum

www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso.

Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo. Infoline: registrazioni e prenotazioni su forumguidomonzani.it