Maccio Capatonda a Forum Eventi con il suo "Libro": molto più di un'autobiografia

Maccio Capatonda, nome d’arte di Marcello Macchia, non ha mai pensato di poter scrivere un libro. “Perché”, dice, “non sono uno scrittore”. Adesso, però, si trova in libreria con “Libro”, (Mondadori): il racconto della sua vita, della sua carriera, dei suoi personaggi, che il comico ripercorre insieme a Franco Barbolini e al pubblico del Forum domenica 20 dicembre alle 18.30.

“Libro” è surreale, contorto, divertente, pieno della sua comicità; qui Capatonda racconta di quando e dove è nato il suo personaggio (nel 2004, dentro un armadio). Da quel momento, Marcello Macchia e Maccio Capatonda non si sono più separati e hanno creato insieme tantissimi sketch, che l'autore e il suo alter ego propongono ai lettori in questa autobiografia sincera ed esilarante. In più, pare che Maccio fornirà finalmente risposte alle domande che hanno perseguitato i suoi fan, ad esempio: chi è Riccardino Fuffolo? E com'è nata l'idea di Padre Maronno? E, soprattutto: che fine ha fatto Buonanima?

E’ possibile seguire questo incontro in diretta sulla pagina facebook “BPER Banca Forum Monzani” e sul sito forumguidomonzani.it.