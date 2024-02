"Venezia, l'esorcista e la macchina del tempo" di Marco Verzini al Teatro Guiglia

Sabato 10 febbraio alle ore 17 presso Centro Culturale Teatro Guiglia in via Francesco Rismondo 73 avrà luogo la presentazione del libro Venezia, l'esorcista e la macchina del tempo, di Marco Verzini, rievocazione in foma romanzata della vicenda di padre Pellegrino Ernetti, musicologo ede esorcista della diocesi di Venezia, che nel 1972 annunciò in una intervista sulla Domenica del Corriere di avere inventato una macchina che permetteva di vedere e registrare eventi del passato. Il sacerdote non rilasciò altre dichiarazioni e il mistero sull'esistenza della macchina è rimasto insoluto. Dialoga con l'autore il giornalista Claudio Romiti.