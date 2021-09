Libri, Silvia Nocera presenta a La Meridiana "Mio padre, il Colonnello Sanders"

Il Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine conferma la propria vocazione nel promuovere eventi culturali e lo fa organizzando una serata letteraria aperta a tutti, a ingresso gratuito. Si tratta della prima iniziativa di carattere letterario organizzata dal Club dopo la fine dell'estate e rappresenta un chiaro segnale del forte desiderio, pur nel rigoroso rispetto delle regole, di un ritorno alla normalità anche attraverso il recupero di spazi dedicati alla cultura. L'ospite di questo incontro, in programma venerdì 1° ottobre alle 19 nella Sala Rosa del Club La Meridiana, in via Fiori 23, sarà la scrittrice siciliana Silvia Nocera, la quale presenterà il proprio romanzo di esordio “Mio padre, il Colonnello Sanders”, con cui ha partecipato alla 34esima edizione del Premio Italo Calvino. Silvia Nocera sarà intervistata da Jonathan Sisco e Paolo Pergreffi.

L'autrice, 41 anni, di professione farmacista, vive ad Agrigento ed è, tra l’altro, fondatrice di Theriakè, periodico online di interesse scientifico e culturale. Nel suo primo romanzo, Nocera immagina la storia di un affermato ingegnere che nel giro di poche ore perde la moglie in un incidente stradale e viene a sapere del padre affetto da Alzheimer. Ne deriverà un viaggio da Roma, città dove vive il protagonista, a Palermo, dove si trova il genitore, in una narrazione capace di scavare nell'animo di queste persone e di come si vivono determinati momenti sia fisicamente che mentalmente.

Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo al termine dell'incontro a cui interverrà anche l'autrice. Tutti i presenti per accedere al luogo dell'evento dovranno esibire il Green Pass. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.clublameridiana.it, mentre per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 059 550153 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica settoresportivo@clublameridiana.it.

