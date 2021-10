"Mvtina, giorni senza sole", continua la saga storica firmata Gabriele Sorrentino

Giovedì 7 ottobre 2021 a partire dalle ore 20.30, il Mondadori Bookstore di Modena (Via Ramelli 101) ospita il nuovo romanzo storico di Gabriele Sorrentino Mvtina, giorni senza sole (Artestampa pp. 416, euro 18) terzo tassello del racconto della Mvtina romana, cominciato nel 2017 con Mvtina, l'alba dell'Impero e proseguito nel 2018 con Mvtina, Geminiano e il Crepuscolo degli Dei.

L’autore dialogherà con lo scrittore Daniele Biagioni. L’incontro si terrà presso il pub del Victoria Cinema ed è organizzato in collaborazione con I Semi Neri Associazione di Scrittori. La serata è gratuita e per partecipare è obbligatorio avere il green pass e prenotare poiché i posti sono limitati. Per prenotare scrivere un messaggio su whatsapp al 3534094948, oppure inviare una mail a libreriavictoriacinema@gmail.com.

Con questo nuovo romanzo di fantasia, inserito in un periodo storico ben definito, Sorrentino racconta le trasformazioni che interessarono la società di Mvtina e del suo territorio alla fine del VI secolo d.C. e in particolare nel 589-590, quando l’Impero Romano d’Oriente riuscì a riconquistare per l’ultima volta Mvtina, Reggio, Parma, Piacenza, strappandole ai Longobardi. Il titolo si rifà agli eventi narrati nel prologo, ambientato a Mvtina nel 536 d.C. in piena Guerra Gotica. Il 536 d.C. fu un anno terribile per tutto il pianeta, dove ebbe inizio una glaciazione che durò sino al 542 ma ebbe i suoi strascichi sino alla fine del secolo. A causa probabilmente dell’eruzione contemporanea di diversi vulcani, in tutto il mondo il 536 fu un anno descritto come un lungo inverno, dove il sole rimase per mesi celato dietro il cielo velato.

La trama

Anno del Signore 589. Sono giorni cupi e carichi di tensione al confine tra l’Impero Romano d’Oriente e il Regno Longobardo. Sono trascorsi oltre cinquant’anni dall’anno senza sole, flagellato dalla peste e ora il cielo è di nuovo scuro e i fiumi sono gonfi di pioggia, mentre le vestigia corrose del glorioso passato emergono dal fango. Mentre la penisola è lacerata dallo scontro fratricida tra le fazioni dei Cristiani, gli agenti del temibile skrinion t?n barbar?n, il servizio segreto imperiale, lavorano nell’ombra per consentire a Costantinopoli di riconquistare le città della via Emilia occupate dai duchi longobardi. Grandi eserciti si muovono da est e la parola guerra risuona di nuovo nella pianura del Po. Mvtina intanto è scossa da un’inquietante serie di omicidi e lotta per non affondare nella tempesta che si addensa, minacciosa, a Oriente. La battaglia per la sopravvivenza di Mvtina sta per cominciare!



